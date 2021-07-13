Инфекционист рассказала, сколько масок нужно менять за день

Для защиты от коронавируса оптимально носить в день пять — семь масок. Менять их нужно каждые два часа или в зависимости от загрязнения, утверждает инфекционист София Русанова.

Мои друзья носят с собой 5–7 масок. Вдруг задержался в транспорте, задержался в магазине или в каком-то другом общественном месте. В садике у ребёнка задержался, мало ли, но 5–7 масок у них в сумке лежит по моему совету, — передаёт её слова URA.RU.

Русанова сообщила, что нет особенной разницы между одноразовой и многоразовой масками. Обе требуют смены каждые два часа, а многоразовая ещё и регулярной стирки. Затем её необходимо проглаживать с обеих сторон.

Маски защищают и от множества других вирусных инфекций: от аденовирусной, от парагриппа, напомнила инфекционист.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что вакцинированным людям также необходимо носить маски. Иначе даже без симптомов заболевания они могут распространять инфекцию.