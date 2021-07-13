Инфекционист рассказала, сколько масок нужно менять за день
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:14, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для защиты от коронавируса оптимально носить в день пять — семь масок. Менять их нужно каждые два часа или в зависимости от загрязнения, утверждает инфекционист София Русанова.
Мои друзья носят с собой 5–7 масок. Вдруг задержался в транспорте, задержался в магазине или в каком-то другом общественном месте. В садике у ребёнка задержался, мало ли, но 5–7 масок у них в сумке лежит по моему совету, — передаёт её слова URA.RU.
Русанова сообщила, что нет особенной разницы между одноразовой и многоразовой масками. Обе требуют смены каждые два часа, а многоразовая ещё и регулярной стирки. Затем её необходимо проглаживать с обеих сторон.
Маски защищают и от множества других вирусных инфекций: от аденовирусной, от парагриппа, напомнила инфекционист.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что вакцинированным людям также необходимо носить маски. Иначе даже без симптомов заболевания они могут распространять инфекцию.