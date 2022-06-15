Инфекционист рассказала об опасности продолжающейся эпидемии холеры Инфекционист Гафарова рассказала об опасности продолжающейся эпидемии холеры

Фото: shutterstock

Эпидемия холеры не заканчивалась с 1964 года, сообщила профессор кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Мунивер Гафарова. Для пациентов с сильным обезвоживанием эта инфекция опасна дегидратационным шоком, предупредила профессор в разговоре с «МК в Крыму».

Холерой заражаются через воду при купании, через посуду, овощи и фрукты. Главные её симптомы — тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль и головокружение.

Большинство заболевших можно успешно вылечить растворами оральных регидратационных солей. А вот пациентам с сильным обезвоживанием угрожает дегидратационный шок, поэтому им нужны уже срочные внутривенные вливания, — сказала Гафарова.

Для профилактики заболевания она посоветовала чаще мыть руки и продукты питания, соблюдать личную гигиену.

Что касается воды из Днепра, то в ней холеры нет — специалисты регулярно это проверяют. Кроме того, она используется только для технических нужд, отметила Гафарова.

13 мая в Роспотребнадзоре заявили, что Россия готова к потенциальной эпидемии холеры, так как в стране достаточное количество вакцин против данного заболевания. Вакцинация от этого недуга в РФ пока нецелесообразна.