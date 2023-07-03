Инфекционист рассказала о главном симптоме малярии после укуса комара Инфекционист Лапаривич назвала лихорадку одним из главных симптомов малярии

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

При поездке в Азию или Африку россиянам следует быть внимательными к укусам комаров из-за риска заразиться малярией, предупредила врач-инфекционист Дарья Лапаревич. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что главным симптомом заболевания является лихорадка. Врач посоветовала сразу же обращаться к специалисту.

Если вы приехали из далекой жаркой страны, где вас кусали, и у вас началась непонятная лихорадка, следует обратиться к доктору и рассказать, в каком именно регионе вы побывали, — пояснил инфекционист.

По словам Лапаревич, из-за укуса комара также может развиться аллергия или возникнуть сильный отек. В таком случае стоит посетить терапевта или дерматолога. В России летом главную опасность представляют клещи, напомнила инфекционист. В случае укуса членистоногого нужно обратиться к врачу. При этом самого клеща необходимо сдать на анализ.

Если вас укусил клещ, то необходимо наблюдать за местом укуса 21 день. Если при анализе клеща выяснится, что он болен, нужно пойти к инфекционисту, который назначит профилактический прием антибиотика, — подчеркнула специалист.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее призвал россиян не переживать из-за появления комаров Culex Modetus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила. По его словам, появления насекомых недостаточно для создания природного очага и угрозы распространения заболевания.