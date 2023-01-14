Инфекционист рассказала, кому надо бояться «кракена» Инфекционист Пшеничная: в группу риска по «кракену» входят дети и пожилые люди

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-инфекционист, профессор Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «кракен» является более заразным. В группу риска попали маленькие дети, пожилые, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, отметила она в беседе с «Российской газетой».

По имеющимся на сегодня данным, заболевание, вызванное «кракеном», протекает достаточно легко. Маленькие дети, люди старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания являются уязвимой категорией населения, — подчеркнула Пшеничная.

Профессор добавила, что «кракен» будет распространятся быстро, и допустила, что этот штамм коронавируса может станет доминирующим.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового «омикрон»-штамма ХВВ.1.5, или «кракена», говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее и в дальнейшем новых штаммов появиться еще больше. Он подчеркнул, что свойства новых штаммов также будут быстро меняться, в связи с чем заболеваемость коронавирусной инфекцией может увеличиться.