Инфекционист рассказала, когда россияне вернутся к привычной жизни

https://static.news.ru/photo/8e2da062-4b09-11eb-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что жизнь в России может вернуться к прежнему ритму осенью 2021 года. По её словам, это произойдёт, если к данному сроку получат вакцину хотя бы 50% россиян.

Результаты изменений станут хорошо заметны, отметила Шестакова в беседе с РИА Новости.

Резко уменьшится количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдём в привычный свой режим, — подчеркнула инфекционист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специфика пандемии COVID-19 в России в значительной мере отличается от других стран. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Россия вступила в пандемию коронавируса в середине марта 2020 года, и у страны было 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения.