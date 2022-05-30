Инфекционист рассказала, как изменятся симптомы COVID-19 Инфекционист Гафарова: симптомы COVID-19 будут проявляться всё слабее с распространением вируса

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симптомы COVID-19 будут проявляться всё слабее с дальнейшим распространением вируса, сообщила профессор кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета (КФУ) Мунивер Гафарова. Клинические симптомы, которые фиксировались раньше, не возникнут у привитых людей, передаёт слова специалиста «МК в Крыму».

Если вирус попадает в организм человека с хорошим иммунитетом или привитого, то он не вызовет тех клинических симптомов и проблем со здоровьем, которые могли быть ранее. Кроме COVID-19 есть другие примеры пандемий, например, связанных с холерой, которая с 1960 года остается актуальной в мире, — сказала Гафарова.

28 мая зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина призвала россиян готовиться к новой волне коронавируса. По её словам, в Европе уже отмечается рост заболеваемости. Чтобы замедлить очередную вспышку COVID в РФ, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

В свою очередь директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал не отказываться от вакцинации и ревакцинации против коронавируса, несмотря на улучшение эпидситуации. По его словам, сейчас нужно привить как можно большее количество людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Гинцбург назвал сочетание инъекционного и назального препаратов лучшей защитой от инфекции.