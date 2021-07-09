Инфекционист рассказала, чем опасен COVID-19 для детей

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Утверждение, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, опровергла заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Сусанна Харит в интервью «Петербургскому дневнику».

По её словам, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжёлые последствия, получившие название «детский мультисистeмный воспалительный синдром».

Осложнения тяжелейшие — вплоть до кардиореанимации, и, к сожалению, вирус «дельта» даёт большую заболеваемость детей, — цитирует её издание.

Хaрит добавила, что зачастую с проблемами сталкиваются подростки в возрасте 13–14 лет и старше. По утверждению врача, заболеваемость среди детей связана с мутациями вирусов.

Эксперт напомнила, что в стране уже начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на подростках. Им вводят только половину дозы препарата, подчеркнула специалист.

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Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса. Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания,