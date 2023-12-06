Инфекционист рассказал, почему важна уборка рабочего места Врач Неронов: уборка рабочего места снижает число патогенных микроорганизмов

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Регулярная уборка рабочего места снижает число патогенных микроорганизмов, а вместе с ними — и риск инфекционного заболевания, сообщил в беседе с РИАМО врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он добавил, что это правило касается и места жительства.

Патоген и его количество важны и являются ключевым фактором возникновения инфекционного заболевания. Убирайте свое рабочее место и место жительства, проводите текущие и генеральные уборки, дезинфицируйте рабочие поверхности. Обязательно проветривайте помещения, — призвал врач.

Также, по его словам, важно не допускать проникновение респираторных и пищевых инфекций в организм через слизистые оболочки. Поэтому не стоит есть из чужой посуды, особенно немытой, а также стараться не касаться руками лица и глаз. Необходимо использовать медицинскую маску, перчатки, антисептики, а также чаще мыть руки.



Не менее значимым фактором является собственная сопротивляемость организма инфекционным интервенциям, продолжил эксперт. Так, отдохнувший человек, ведущий здоровый образ жизни, значительно более устойчив к болезням, нежели уставший, с нарушенным режимом сна и неправильным питанием, находящийся в состоянии хронического стресса, заключил инфекционист.

Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что человек, заболевший гриппом или ОРВИ, фактически перестает быть заразным через 5-7 дней после появления первых симптомов. По словам эксперта, несильные кашель и насморк, которые могут сохраниться после этого периода, являются остаточными симптомами, неопасными для окружающих.