Инфекционист рассказал, почему не все заражённые COVID-19 теряют обоняние

Коронавирусная инфекция начала по-другому проникать в организм и поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы, поэтому некоторые заражённые COVID-19 продолжают различать запахи. Об этом URA.RU рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков.

Коронавирус изменил свои свойства и сейчас по-другому воздействует на организм. Больше затрагивает желудочно-кишечный тракт. Если раньше он больше поражал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, проникал в обонятельные луковицы и поражал их, то сейчас он поражает не только носоглотку, но и кишечник, — рассказал врач.

Эту точку зрения подтвердил руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова профессор Михаил Щелканов. По его мнению, если пациент заразился через грязные руки, то вирус сразу попадает в пищеварительный тракт и через обонятельные луковицы в мозг не проникает.

Щелканов призвал чаще пользоваться санитайзером. По его мнению, в последнее время к нему относятся как к предмету мебели, а не как к делу привычки, которой стоит следовать.

Ранее сообщалось, что чаще всего заразившиеся коронавирусом жалуются на температуру (78% заболевших) и кашель (57%). У 15–40% заболевших фиксируются симптомы общей интоксикации — боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость, а почти в 20% случаев инфекция сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.