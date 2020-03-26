https://static.news.ru/photo/80f9a11a-6ef6-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом в России заставляет власти принимать меры по подготовке к «взрывному» развитию ситуации. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.

Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое, — отметил инфекционист в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, всего за сутки в России COVID-19 поразил 163 человека, что почти в три раза больше, чем было днём ранее. И теперь по всей стране, в том числе в Москве, готовятся новые стационары, которые стараются оборудовать по последним требованиям.

Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется, — добавил Малышев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи рассказали, с какими трудностями могут столкнуться пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому. Лекарства, которые назначаются для борьбы с инфекцией, предназначены исключительно для лечения ВИЧ. Согласно регламенту московского депздрава, «Лопинавир» и «Ритонавир» должны выписывать пациентам врачи. Но где и как купить эти препараты, медики не понимают, так как отпускаются они по рецепту и в обычных аптеках их нет.