Инфекционист рассказал о сроках отмены масочного режима в России

https://static.news.ru/photo/c181bb52-6c5f-11eb-aa05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена обязательного ношения масок в России возможна не раньше мая, а в Москве — июня, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, отказываться от ношения масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и не болевших им.

Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм, — отметил он.

Специалист уточнил, что у некоторых людей небольшая вирусная нагрузка может и вовсе не вызвать заболевания. Однако при увеличении дозы риск для них увеличивается, а маска в данном случае является естественным барьером.

Тимаков пояснил, что маски можно будет снять в солнечную погоду, когда все помещения будут регулярно проветриваться и работать кондиционеры.

Где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере, — сказал инфекционист.

Он добавил, что маски могут продолжить носить те, кто не переболел и не вакцинировался, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд России 1 апреля будет рассматривать иск с требованием отменить обязательное ношение масок.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.

Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что эпидемиологическая ситуация позволяет отменить обязательное ношение масок в общественных местах и открыть границы республики. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о ношении масок продолжает действовать в России до соответствующего решения ведомства.