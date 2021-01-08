Инфекционист рассказал о сценариях борьбы с любым штаммом COVID-19

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что существуют только два способа победить коронавирус, причём это относится к любому из штаммов.

У нас выхода нет, у нас два варианта: часть переболеет сама, часть успеет привиться, — заявил Никифоров, комментируя новость о выявлении в России первого случая британского штамма COVID-19.

Учёный призвал не шокироваться подобными новостями, так как у британского штамма нет отличий от привычного, за исключением более высокой скорости распространения.

Он уже везде есть. Он в 50 странах уже обнаружен. Конечно, и к нам завезли. Остановить это невозможно, — цитирует Никифорова РЕН ТВ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России первого случая заражения британским штаммом коронавируса. По её словам, уже к концу прошлого года стало понятно, что в России может появиться носитель нового штамма COVID.

Как писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.