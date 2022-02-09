Инфекционист рассказал, когда заболеваемость COVID-19 начнёт снижаться

Фаза снижения заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже весной, считает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, передаёт «Интерфакс». По его словам, волна заболеваний может отступить к майским праздникам.

Прогнозы — это дело неблагодарное. <...> Да, по классике жанра, к нашей стране её применять достаточно сложно, обычно где-то 45 дней фаза роста, потом будет фаза стабилизации, фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские праздники и лето. Но страна у нас разная, — сказал Горелов.

Он отметил, что фаза распространения коронавируса в разных субъектах России наступила в разное время. В частности, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге новый штамм «омикрон» начал распространяться раньше, соответственно, и снижение заболеваемости в других регионах произойдёт с опозданием на две-три недели.

За минувшие сутки в России было зафиксировано рекордное количество заражённых COVID-19 — 183 103, при этом показатели госпитализации снизились на 0,03%. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 42 регионах, рост — в 42 субъектах, ситуация осталась прежней в одном регионе. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 669 человек.