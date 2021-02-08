Инфекционист рассказал, когда в РФ ждать коллективного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/2f3df8e6-6a89-11eb-8f19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России формируется коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, 60% россиян будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни, ещё в 2021 году.

Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени совместно — и вакцинацией, и тем, что люди переболели, — подчеркнул инфекционист в беседе с РИА Новости.

Тимаков уточнил, что на первых порах основной вклад в формирование коллективного иммунитета вносят люди, переболевшие смертоносной инфекцией, а результат вакцинации проступит позже.

Врач считает, что в Москве иммунитетом к коронавирусу обладают уже 50% населения, поэтому вакцинация необходима всего 10% жителей, однако к осени привьётся гораздо большее число москвичей.

Мы видим, что идёт стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет всё-таки уже формируется... Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету, — отметил инфекционист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снова заразиться коронавирусом можно, если иммунитет после первого раза закончился или при частом контакте с другими больными. Также повторное заражение может грозить тем, у кого иммунитет ослаблен из-за приёма каких-либо сторонних препаратов. Об этом заявил Евгений Тимаков.