Инфекционист рассказал, когда коронавирус ослабеет

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда коронавирус ослабеет. По словам специалиста, это произойдёт тогда, когда коллективный иммунитет в РФ сформируется на уровне 80%. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Вирус начнет ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, — сказал Горелов.

10 ноября в России вновь обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1239 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 9 ноября и составил 1211 летальных исходов. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 38 058. Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 34 565 пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост смертности в России от коронавируса вызывает тревогу. При этом она отметила, что темпы прироста заболеваемости в стране снизились на 2,1%.