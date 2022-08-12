Инфекционист рассказал, для кого коронавирус особенно опасен Инфекционист Поздняков: COVID-19 опасен для людей с проблемами системы свертывания крови

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус прежде всего поражает эндотелий кровеносных сосудов, поэтому вирус особенно опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой, предупредил врач-инфекционист Андрей Поздняков. У таких людей COVID-19 провоцирует возникновение инфаркта или инсульта, что может закончиться летальным исходом, рассказал он в беседе с Lenta.ru.

Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта, — объяснил врач.

Поздняков добавил, что у всех коронавирус протекает индивидуально, как и любое другое заболевание. Это также означает, что даже самые «благоприятные» штаммы могут спровоцировать постковидный синдром или лонг-ковид, заключил инфекционист.

Врач-профилактолог, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что новый штамм коронавируса «дельтакрон», который является гибридом «дельты» и «омикрона», может оказаться намного опаснее этих разновидностей COVID-19 по отдельности. По его словам, основную опасность составляет генетический материал от «дельты». Тем не менее, он заверил, что в данный момент не нужно разводить панику, поскольку нет более конкретных данных о вреде и масштабах распространения гибридного штамма.