Инфекционист рассказал, чем опасен для людей найденный у медведя паразит Инфекционист Тимаков рассказал, чем опасен для людей найденный у медведя паразит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найденный в туше медведя в Красноярском крае паразит, приводящий к трихинеллёзу, может быть смертельно опасен для людей, предупредил инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Lenta.ru. Также он грозит привести к инвалидности или вызвать паралич, отметил врач.

Если паразит попадёт в сердце человека, то это может быть смертельно опасно. Если он поразит центральную нервную систему, то может случиться инвалидизация и паралич. Чаще всего он проникает в мышечную ткань, — рассказал Тимаков.

Заразиться люди могут при употреблении сырого мяса, например свиньи. Это домашнее животное страдает от паразита чаще других наряду с кошками и собаками.

Врач-диетолог Светлана Титова ранее рассказала NEWS.ru, можно ли употреблять в пищу экзотические виды мяса и с какими последствиями можно столкнуться. По её словам, дело состоит исключительно в качестве самого продукта. Если все условия хранения и термической обработки были соблюдены, то пойдет и мясо черепахи, считает она.

6 июня в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за того, что в туше убитого медведя обнаружили вызывающего трихинеллёз паразита. В лесу Араданского сельсовета запретили охотиться, а в сельсовете — проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с транспортировкой животных. Болезнь опасна и для животных, и для людей. Она вызывает лихорадку, поражает мышцы и кожу, а при тяжёлом течении — внутренние органы и центральную нервную систему.