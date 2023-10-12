Инфекционист предупредил об опасном последствии глобального потепления Инфекционист Никифоров: изменения климата приведут к вспышкам южных болезней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Глобальное потепление может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний в России, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, причиной этому могут стать комары, которые начнут переносить возбудителей из тропических стран, пришедших из-за резкого потепления в более северные широты.

Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнемся с чем-то подобным, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение температуры воздуха способствует активизации малярии. В частности, анофелесы, или комары, которые являются переносчиками малярии, зачастую заселяют сырые и теплые подвалы домов.

Чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома, — рассказал специалист.

Никифоров также рассказал об опасности лихорадки денге, которая раньше на территории России не встречалась, однако из-за потепления может закрепиться в южных регионах.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что смертельно опасная лихорадка денге может начать распространяться на территории США и Евросоюза уже в текущем десятилетии. По его словам, этому поспособствует изменение климата, которое создаст благоприятные условия для размножения комаров — основных переносчиков инфекции.