Инфекционист предупредил о новом всплеске коронавируса в РФ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весной 2021 года в России можно ожидать нового всплеска заболеваемости коронавирусом. По его словам, это случится, скорее всего, в середине апреля.
Регионам грозит массовый характер заболеваемости при преждевременном отказе от базовых ограничений,
Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. <...> Люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить, — подчеркнул Тимаков.
Он добавил, что весенний всплеск неизбежен, вопрос только в том, «будет ли он небольшой и мы его пройдём незаметно» или он будет с массовым заболеванием.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена обязательного ношения масок в России возможна не раньше мая, а в Москве — июня, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, отказываться от ношения масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и не болевших им.