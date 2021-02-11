Инфекционист предупредил о новом всплеске коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/3d886108-6cd1-11eb-8329-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весной 2021 года в России можно ожидать нового всплеска заболеваемости коронавирусом. По его словам, это случится, скорее всего, в середине апреля.

Регионам грозит массовый характер заболеваемости при преждевременном отказе от базовых ограничений, отметил врач в беседе с РИА Новости.

Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. <...> Люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить, — подчеркнул Тимаков.

Он добавил, что весенний всплеск неизбежен, вопрос только в том, «будет ли он небольшой и мы его пройдём незаметно» или он будет с массовым заболеванием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена обязательного ношения масок в России возможна не раньше мая, а в Москве — июня, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, отказываться от ношения масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и не болевших им.