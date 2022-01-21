Инфекционист предрёк превращение коронавируса в сезонную ОРВИ

Коронавирус будет мутировать и после появления штамма «омикрон», но, вероятнее всего, в итоге инфекция станет сезонной, пандемия завершится, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, передаёт РИА Новости. Накануне в РФ был зафиксирован максимальный показатель суточной заболеваемости COVID-19 — более 49 тысяч человек.

Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус, — сказал Никифоров.

Он добавил, что инфекция останется, но при этом она «сдеградирует» до сезонной ОРВИ.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России в середине февраля. По его словам, в Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Он пояснил, что инкубационный период у нового штамма «омикрон» в среднем составляет два-три дня, максимум — семь дней. Пик заболеваемости будет на четвёртом инкубационном периоде.

За минувшие сутки в России было выявлено 49 513 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время пандемии. Общее число заболевших приближается к 11 млн. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве, там заболели 15 987 человек.