Инфекционист предрёк пик заболеваемости COVID-19 в начале лета

https://static.news.ru/photo/4b67a9cc-7fd4-11ea-adcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через полтора-два месяца.

По его словам, сейчас страна далека от этого, однако с каждым днём число новых пациентов с коронавирусом становится всё больше. При этом он призвал россиян не пугаться этих цифр.

Раз идёт разгар, то каждый день количество заболевших будет больше, — сказал Малышев.

По его словам, уровень заболеваемости достигнет высшей точки в июне-июле этого года, после чего пойдёт на спад, говорится в материале ИА REGNUM .

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России и в ряде других европейских стран вызывает обеспокоенность. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.