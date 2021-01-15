Инфекционист предложил включить пункт о вакцинации в трудовой договор

https://static.news.ru/photo/58efb10a-57e9-11eb-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор. По его словам, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза.

Жемчугов подсчитал, что у преподавателя, например, шесть групп студентов по 30 человек, значит, он в контакте с 180 учащимися.

Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист также отметил, что нет проблем, если кто-то хочет переболеть самостоятельно, «пусть переболеет», поскольку у нас вакцинация является добровольной. Он привёл пример с Борисом Грачевским. По мнению Жемчугова, если бы тот провакцинировался, он был бы сейчас жив.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что в России подготовлен план будущих клинических исследований вакцины «Спутник V» на онкопациентах. По его словам, учёным потребуется 6–7 месяцев, чтобы оценить влияние препарата на людей с такими заболеваниями. Группу добровольцев должны составить примерно 250 человек. Пока нигде в мире подобные исследования не проводились, а пациентам с онкологией отказано в вакцинации от коронавируса, писал NEWS.ru.