Инфекционист Поздняков предупредил об опасности переедания яиц на Пасху

Куриные яйца — полезный и питательный продукт, однако чрезмерное их употребление может стать причиной диспепсических расстройств: тошноты, изжоги и рвоты, заявил инфекционист Андрей Поздняков. К тому же, переедание яиц способствует появлению лишних килограммов, пишет «Газета.Ru».

Куриные яйца — одни из самых питательных и доступных продуктов, с очень сбалансированным составом полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Однако они тоже калорийны, поэтому без соответствующих затрат энергии переедание может вызвать проблемы с избыточным весом, — заверил Поздняков.

Он добавил, что переедание яиц может стать причиной обострения уже имеющейся патологии желудочно-кишечного тракта или появления новых симптомов заболевания. Поздняков признался, что в пасхальное воскресенье в медучреждения нередко поступают люди, которые съели слишком много яиц.

Холециститы, кишечная непроходимость, панкреатиты — те патологии, которые могут возникнуть при переедании куриных яиц, испортить человеку праздник и добавить работу медикам, — резюмировал врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья.