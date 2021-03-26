Инфекционист посоветовал не выбирать между вакцинами от коронавсируса

https://static.news.ru/photo/ae94ebbe-8e55-11eb-b665-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирать, каким именно российским препаратом от коронавируса вакцинироваться, принципиального смысла нет. Главное — сделать саму прививку, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Сегодня вакцины две — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» — разрешены для всех возрастов, начиная с 18 лет, без ограничений. <...> С моей точки зрения, главное — привиться, а какой вакциной, это уже не имеет значения, — сказал Чуланов в эфире радиостанции «Вести FM».

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот должны начаться 28 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что производство «КовиВака» в России официально началось.