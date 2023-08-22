Инфекционист перечислил болезни, которыми можно заразиться в каршеринге Инфекционист Вознесенский предупредил о риске заражения COVID-19 в каршеринге

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При поездках в каршеринге существует риск заразиться инфекционными заболеваниями, такими как кишечная инфекция, грипп или COVID-19, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что нельзя полностью исключать подобные ситуации при аренде водителем автомобиля.

К примеру, если в салоне находился больной гриппом или коронавирусной инфекцией, то вероятность заражения присутствует. Если в автомобиле ездил больной с кишечными инфекциями и трогал поверхности, которые затем потрогал другой человек и засунул руки в рот или другие слизистые, то есть вероятность заражения кишечными инфекциями, — пояснил специалист.

По словам инфекциониста, опасность заразиться невысокая, но забывать о такой вероятности нельзя. Комментируя ситуацию с девочкой, уколовшейся оставленным в салоне автомобиля шприцем, Вознесенский подчеркнул, что ребенок мог заразиться ВИЧ или вирусным гепатитом В или С, если в шприце были возбудители инфекций.

21 августа в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью во время поездки с отцом на автомобиле каршеринга. Экспертиза установила, что в шприце, оставленном в машине предыдущим арендатором, находилось наркотическое вещество мефедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.