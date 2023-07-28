Инфекционист опровергла популярные заблуждения о гепатите С Инфекционист Нурмухаметова опровергла миф о неизлечимости гепатита С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие распространенные стереотипные мнения относительно гепатита С являются ложными, рассказала в беседе с Lenta.ru заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 Елена Нурмухаметова. По ее словам, наиболее распространенным мифом является тезис о неизлечимости этого заболевания.

Как пояснила врач, гепатит С лечится, эффективность современных препаратов достигает 97-98%. Курс лечения длится 8-12 недель и хорошо переносится пациентами.

Также, по словам специалиста, долгое время гепатит С считался маркером асоциального поведения, когда человек употребляет внутривенно какие-то психоактивные вещества или ведет беспорядочную половую жизнь. Однако в группе риска также находятся и «порядочные» граждане, в том числе посетители салонов маникюра, тату или пирсинга, а также медработники, особенно хирурги.

Еще одна гипотеза о том, что переносчиками гепатита С являются комары, никогда не была подтверждена ни одним исследованием ни в одной стране, продолжила инфекционист. Также, по ее словам, вопреки расхожему мнению, болезнь не передается по наследству. Информация о том, что сожители больного гепатитом С тоже заболеют, подтверждается, но частота таких случаев не превышает 5%.

Это в том случае, если не предпринимаются никакие профилактические меры, а если такие меры предпринимаются, то фактически заражение не происходит. <...> Человеку, который инфицирован и знает об этом, достаточно использовать предметы личной гигиены сугубо индивидуальные, то есть иметь свой маникюрный набор, зубную щетку, расческу, — предупредила Нурмухаметова.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что на данный момент эффективного лечения от гепатита В нет, поэтому он может становиться хроническим. Она добавила, что защититься от данного вида гепатита можно с помощью вакцины.