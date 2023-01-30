Инфекционист оценил пользу ношения масок для защиты от «кракена» Инфекционист Тимаков: маски не защитят от «кракена»

Ношение медицинских масок не сможет защитить от нового подвида коронавирусной инфекции «кракен», считает врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. В беседе с ИА SM.News специалист отметил, что при появлении коронавирусной инфекции против первых штаммов маски были эффективны и действительно могли снизить риск заражения на 30%, но сейчас ситуация изменилась.

От масочного режима мы уже никуда не денемся. Но если против первых штаммов ковида маски были эффективны, если от гриппа были эффективны, снижали риск заболевания на 30%, то сейчас их носить никто не будет, потому что менталитет людей так сложился, — отметил Тимаков.

Специалист уточнил, что лицам из группы риска все же следует носить маски в общественных местах. По словам врача, это позволит защитить организм от попадания большого количества вирусов в носоглотку, и тогда заболевание будет протекать легче.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил о бесполезности существующих вакцин, разработанных от COVID-19, для защиты от «кракена». По словам врача, пока говорить об эффективности или неэффективности препаратов рано.

О первом случае заболевания «кракеном» в России стало известно 12 января. Новый подвид «омикрон»-штамма обнаружили у пациентки из Пензы. Заболевание было выявлено 27 декабря 2022 года.