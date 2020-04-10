Инфекционист объяснила, почему коронавирус страшнее гриппа

https://static.news.ru/photo/f7156bd6-7b30-11ea-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество больных коронавирусом продолжает стремительно расти. Как заявила главный специалист Минздрава Самарской области, инфекционист с 30-летним стажем Елена Стребкова, вопреки всеобщим ожиданиям, COVID-19 опаснее гриппа. Люди столкнулись с инфекцией впервые, и важно не допустить взрывного роста заболеваемости.

Сейчас нас вакцинация спасает от большого количества летальных исходов при гриппе. А появления вакцины от коронавируса мы ожидаем только к концу года. Поэтому люди не защищены, — пояснила она в интервью «КП-Самара».

По её словам, пока у людей нет иммунитета к вирусу, а следовательно, нет той прослойки, которая бы сдерживала взрывной характер эпидемии. Она подчеркнула, что всплеска заболеваемости следует ожидать уже на следующей неделе.

Вирус уже существует в городской среде, и именно для этого были предприняты меры по самоизоляции — чтобы оградить людей друг от друга. Чем ближе мы друг к другу, тем больше вероятность инфицироваться, — заключила медик.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.