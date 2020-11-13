Инфекционист объяснил, из-за чего в РФ растёт число заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/efaa698a-2663-11eb-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на территории России продолжает расти из-за того, что доля населения не соблюдает предписанные требования безопасности. Когда большинство будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заболеваемость пойдёт на спад. Об этом журналистам рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, сейчас в стране происходит рост количества заражений из-за того, что многие относятся к профилактическим мерам несерьёзно, выполняя предписания «спустя рукава». Доктор подчеркнул, что для того чтобы уровень заболеваемости был ниже, стоит соблюдать все правила. Сейчас, сказал Вознесенский, нужно меньше общаться с другими людьми, соблюдать дистанцию и ожидать общей вакцинации.

Если мы будем брать подъёмы заболеваемости ОРВИ 2019-2020 года и 2018-2019 года, то значительный спад ОРВИ происходит в январе, потом возможен опять подъём заболеваемости в феврале — начале марта. Будет ли повторять эпидсезон этого года динамику предыдущих лет или нет, к сожалению, сейчас сказать пока затруднительно. Выводы сделать сложно, но комплекс мероприятий един для всех респираторных инфекций, и его соблюдать нам всем крайне желательно, даже обязательно, — цитирует инфекциониста РИА Новости.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253.

Как ранее передавал NEWS.ru, рост заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируемый, он идёт не по всей стране, а в ряде регионов, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.