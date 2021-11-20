Инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. Это случится в середине декабря, если граждане будут соблюдать меры предосторожности, отметил он в беседе с ТАСС.

Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда всё будет нормально, Новый год мы встретим нормально, — подчеркнул инфекционист.

Он уточнил, что сейчас около месяца процесс будет стабилизироваться, затем заболеваемость COVID-19 снизится, если источники инфекции получится взять под контроль.

В середине декабря, когда ситуация с заболеваемостью стабилизируется, ограничения останутся, но они не помешают россиянам полноценно встретить новогодние праздники.

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса «Спутником V» сделали более 50 млн россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым он подчеркнул, что в мире эта цифра превышает 100 млн. Путин добавил, что «это большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».