Инфекционист назвал сроки достижения плато по COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что когда в России число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших, можно будет говорить о выходе на плато. Это может произойти через три-четыре недели, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Я думаю, что ещё три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче, — считает Малышев.

По его мнению, в настоящее время «до плато далековато».

Плато — это когда сколько заболело, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших, — пояснил доктор медицинских наук.

Он добавил, что для медиков, работающих в ковидных стационарах, более важным считается другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц. Совпадение данных показателей засвидетельствует выход на плато.

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Как сообщил 7 февраля на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьёв, уровень заболеваемости стал стабилен. Подмосковье входило в первую тройку по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.