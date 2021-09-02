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Инфекционист назвал срок очередного пика коронавируса в России

07:30, 03 сентября 2021
Инфекционист назвал срок очередного пика коронавируса в России Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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COVID-19 на спад не пойдёт. Всплески заболеваемости будут повторяться один-два раза в год. Очередного пика следует ожидать примерно через месяц. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает «Парламентская газета».

Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре, — сказал он изданию, говоря о сроках эпидемии.

По словам специалиста, ситуация должна стабилизироваться во второй половине декабря. Зимой она будет оставаться «более или менее нормальной», а весной будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Врач добавил, что численность привитого населения в России по-прежнему недостаточна для того, чтобы контролировать эпидситуацию, поэтому нового всплеска заболеваемости скорее всего избежать не удастся.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров рассказал, что смешение в организме человека сезонного гриппа и COVID-19, может привести к летальному исходу. Он призвал активнее вакцинироваться от обоих вирусов.

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