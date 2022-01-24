Инфекционист назвал максимальное число заражений на пике заболеваемости
Инфекционист Малышев назвал максимальное число заболевших на пике заболеваемости COVID-19
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
01:45, 25 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Инфекционист Николай Малышев назвал максимальное число выявленных заражений, которое может появиться на пике заболеваемости коронавирусом. Оно может превысить 100 тысяч человек в сутки, приводит мнение врача ТАСС.
Я думаю, около ста и больше. Идёт очень быстро, заражаются очень быстро, проходит 4–5 дней — и уже вовсю болеют, а за это время распространяют, <...> подъём ожидается значительный, — отметил специалист, говоря о скорости распространения нового штамма.
Что касается пика заболеваемости коронавирусом, он придётся на начало или середину февраля, считает медик.
О серьёзности эпидемиологической ситуации в стране свидетельствует тот факт, что Карелия и Калининградская область приостанавливают плановую медицинскую помощь населению из-за роста заболеваемости коронавирусом. Плановая медпомощь в Карелии будет приостановлена с 25 января, специализированная — с 1 февраля, за исключением смертельно опасных случаев.
Ранее сообщалось, что в Москве усилили проверки соблюдения cанитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. Также в столице выборочно проверят выполнение требования о переводе на удaлёнку 30% сотрудников.