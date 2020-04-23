Инфекционист назвал дату достижения пика по коронавирусу в Москве

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Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал наступление пика коронавирусной инфекции в Москве. По его словам, столица выйдет на верхнюю точку заболеваемости уже в майские праздники.

Если по России, то это вообще может быть к концу мая, — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Врач пояснил, что пик в столице наступит раньше, чем в остальных регионах. Конца эпидемии стоит ожидать, скорее всего, к концу лета, отметил он. Однако стабилизация ситуации будет отмечаться уже в конце мая.

В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли — 555.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут пока назвать никакой конкретной даты, когда в России можно будет отменить ограничения, введённые из-за коронавируса. По словам представителя Кремля, есть лишь «конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией», писал NEWS.ru.