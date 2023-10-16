Инфекционист напомнила, как правильно мыть руки Инфекционист Свентицкая посоветовала при мытье рук использовать жидкое мыло

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Для мытья рук лучше использовать жидкое мыло, оно содержит меньше щелочи, лучше пенится и считается более гигиеничным, чем кусковое, пояснила врач-инфекционист Анна Свентицкая. Она рассказала «МК в Питере», что твердое мыло стоит хранить в сухом месте, чтобы на нем не размножались патогенные бактерии.

Врач уточнила, что антибактериальные средства на самом деле не снизят риски заражения инфекциями, а антисептики не могут стать полноценной заменой мытью рук. Кроме того, частое мытье рук также может быть опасно: мыло нарушает липидный баланс, из-за чего кожа становится сухой, на ней могут появиться трещины, в которые легче проникнуть бактериальным инфекциям.

Свентицкая рекомендует мыть руки водой, температура которой не превышает 37–40 градусов. Намыливать руки необходимо 20–30 секунд, а вытирать их личным полотенцем. В общественных местах лучше использовать бумажные одноразовые полотенца, а не сушилки — они могут разносить инфекции.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что быстрее восстановиться после ОРВИ можно, если правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом. По ее словам, начинать заниматься физической активностью нужно постепенно, прислушиваясь к организму.