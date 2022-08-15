Инфекционист Минздрава порекомендовал россиянам носить маски Инфекционист Минздрава Чуланов порекомендовал россиянам носить маски в общественных местах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что россиянам следует носить маски в общественных местах. По его словам, это позволит снизить заболеваемость респираторными инфекциями, сообщает РИА Новости.

Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями, — подчеркнул инфекционист.

Чуланов добавил, что сейчас в мире, в том числе в России, повышается заболеваемость COVID-19. Одновременное заболевание коронавирусом и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции. В такой ситуации важно пройти ревакцинацию против COVID-19 и вакцинацию против гриппа, добавил специалист.

Грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения,- напомнил он.

Ранее стало известно, что число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией к 14 августа за сутки выросло на 29 982, говорится на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19. Умерло за сутки 54 человека, было госпитализировано 1790 граждан. Почти месяц назад, 14 июля, число новых случаев заражения по всей России составляло всего лишь 4197.