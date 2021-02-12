Инфекционист: коронавирус будет чаще заражать детей

Коронавирус продолжит мутировать, становясь всё более контагиозным, и начнёт чаще заражать детей, заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
Медик в эфире «Вести FM»
Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это неинтересно. Интереснее размножиться и существовать долго, — подчеркнул медик.
Тимаков добавил, что все вирусы мутируют, так как это естественный процесс. Патоген адаптируется к новым условиям с целью продлить своё пребывание в организме носителя.
Ранее Министерство сельского хозяйства и развития села Польши объявило, что выявленный в стране у норок COVID-19 может передаваться человеку и наоборот, передавал NEWS.ru. Соответствующие исследования провели эксперты Государственного ветеринарного института в Пулавах. Учёные секвенировали геном SARS-CoV-2, штаммы, изолированные при первом случае заражения данной инфекцией пушного зверька в стране.