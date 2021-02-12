Инфекционист: коронавирус будет чаще заражать детей

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Коронавирус продолжит мутировать, становясь всё более контагиозным, и начнёт чаще заражать детей, заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Медик в эфире «Вести FM» отметил , что новые мутации SARS-CoV-2 сделают патоген менее опасным. По словам Тимакова, вирус постарается обойти барьеры, выставляемые иммунными системами людей, и будет инфицировать всё больше несовершеннолетних. Это уже видно в случае так называемого британского штамма, указал специалист. Однако количество летальных исходов будет снижаться.

Ему не нужно убивать своего хозяина, вирусу это неинтересно. Интереснее размножиться и существовать долго, — подчеркнул медик.

Тимаков добавил, что все вирусы мутируют, так как это естественный процесс. Патоген адаптируется к новым условиям с целью продлить своё пребывание в организме носителя.

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