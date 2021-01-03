Инфекционист допустил рост заболеваемости коронавирусом после праздников

https://static.news.ru/photo/58a6e2b8-4da3-11eb-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может произойти заметный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией после окончания новогодних праздников. Такое мнение выразил инфекционист Евгений Тимаков.

Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тимаков призвал граждан не расслабляться. Он подчёркивает, что ситуация с коронавирусом по стране остаётся хоть и стабильной, но напряжённой.

Как ранее писал NEWS.ru, медики выявили в РФ 24 150 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это минимум с 25 ноября. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504).

С начала пандемии в мире зарегистирировано свыше 84,5 млн заражённых COVID-19. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные из открытых источников. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн). Эти же страны являются лидерами и по числу жертв инфекции. В США от коронавируса умерли 350,1 тысячи человек, в Бразилии — 195,7 тысячи, в Индии — 149,4 тысячи. Всего в мире от COVID-19 скончались 1,8 млн человек.