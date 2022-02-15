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Инфекционист дал прогноз росту заболеваемости коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист Малышев допустил, что число заболевших COVID-19 в Москве снова возрастёт
12:20, 15 февраля 2022
Инфекционист дал прогноз росту заболеваемости коронавирусом в Москве Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Врач-инфекционист Николай Малышев допустил, что число заболевших коронавирусом в Москве снова возрастёт. По мнению специалиста, чтобы понять, что волна заболеваемости идёт на спад, необходимо ещё пару недель понаблюдать за развитием эпидемиологической ситуации в городе, передаёт РИА Новости.

Пока что это «пила», надо понаблюдать несколько дней или даже парочку недель. Безусловно, ещё будет повышение, сказал Малышев, комментируя данные статистики.

Специалист добавил, что важно продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты. По его словам, люди до сих пор плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

По данным оперштаба по борьбе с COVID на 15 февраля, в Москве за последние сутки было выявлено 8160 новых случаев COVID-19, днём ранее — 9616.

Ранее Малышев заявил, что когда в России число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших, можно будет говорить о выходе на плато. В настоящее время «до плато далековато», это может произойти через три-четыре недели.

Он также добавил, что для медиков, работающих в ковидных стационарах, более важным считается другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц. Совпадение данных показателей засвидетельствует выход на плато.

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