Инфекционист дал прогноз по ослаблению масочного режима в России

https://static.news.ru/photo/7006f306-63cb-11eb-b51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ослабление масочного режима может произойти к лету, когда у основной части населения сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

По словам эксперта, послабления, которые происходят сейчас, не дают повода нарушать масочный режим.

Послабления означают, что мы можем немного расслабиться — пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим, — цитирует РЕН ТВ Тимакова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что носить маски будет необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. По его словам, через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета.

Мурашко пояснил, что вакцинированный или переболевший коронавирусом человек имеет иммунитет от вируса, но при контакте с заболевшим может кратковременно становиться носителем инфекции и заражать окружающих. Именно поэтому необходимо придерживаться масочного режима, писал NEWS.ru.