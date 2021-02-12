«Индустрия убийств»: глава Bellingcat рассказал о работе отравителей из ФСБ

https://static.news.ru/photo/09094d9c-6eb7-11eb-968e-96000091f725_660.jpg Христо Грозев Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Христо Грозев, глава отдела расследований издания Bellingcat, изучающего работу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционеров, рассказал об их деятельности. По его словам, эти люди работают «в индустриальном режиме».

Он отметил, что отравители в общей сложности следят примерно за 10 людьми в год.

Они работают не в каком-то точечном режиме. Они работают в индустриальном режиме. У них есть списки, они ведутся там в какой-то номенклатуре. <...> Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, — это примерно 10 разных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Грозев добавил, что журналисты Bellingcat говорили с бывшими российскими силовиками, которые сейчас живут в Европе. Они подчёркивали, что специалисты НИИ-2 ФСБ не могут получить доступ к запрещённым ядам без подписи сотрудников ФСО.

Это чисто из внутренней безопасности самого господина президента — нельзя, чтобы ФСБ сама работала с такими химическими веществами, — поделился Грозев.

Накануне журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выяснили, что сотрудники ФСБ, которых называют отравителями политика Алексея Навального, могут быть причастны к двум отравлениям оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, продвигавшего в Соединённых Штатах закон о санкциях против России за нарушение прав человека.

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Как писал NEWS.ru, Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

Позже журналисты опубликовали новое расследование по данным, собранным на группу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Они утверждают, что эти злоумышленники также имеют отношение к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера провластного движения «Новая Россия» Никиты Исаева.