Индонезия рассматривает использование карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индонезия продолжает изучать варианты с использованием на своей территории карт российской платежной системы «Мир», передает РИА Новости со ссылкой на индонезийского посла в Москве Хосе Антонио Морато Тавареса. По его словам, это займет «определенное время».

Мы рекомендовали индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт «Мир», но я думаю, это займет определенное время. Мы знаем, что карты «Мир» используются уже во многих странах — в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе, — подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что в Индонезии, в основном на острове Бали, проживают около 40 тысяч россиян, и они находят способы проводить банковские операции без использования карты «Мир».

По мнению Bloomberg, российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах. Как отметили аналитики агентства, за пределами РФ карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки российской системы. Авторы отмечают, что наибольший ущерб России нанесла Турция, когда все пять банков, которые принимали карты «Мир», отказались от их обслуживания.

В то же время банки в Казахстане получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.