https://static.news.ru/photo/1428d9a6-cd80-11e9-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Marquardt/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Индии приняли решение о снижении стоимости электронных виз для туристов в два раза. Распоряжение касается в том числе и граждан РФ.

Стоимость электронной визы на 30 дней с апреля по июнь составляет $10, а с июля по март — $25, — сообщается на портале правительства Индии.

Разница в цене обусловлена низким туристическим сезоном. В апреле в Индии завершается наиболее комфортный период для пляжного отдыха на западном побережье страны, после чего начинается знойный сезон. В этот период страну посещают лишь «термостойкие» путешественники, которые прекрасно переносят изнурительную жару.

При этом 30-дневная туристическая электронная виза даёт право на два въезда в Индию. Визы на год стоимостью $40 и на пять лет за $80 позволяют путешественнику неоднократно посещать страну, но на период не дольше 90 дней.

Прежде россияне за однократную электронную визу в Индию сроком на 30 дней платили $60.

Ранее власти Финляндии с 1 сентября ужесточили требования для предоставления россиянам «шенгена». Теперь граждане РФ должны при подаче заявления на въезд предъявить пакет документов, соответствующий требованиям Евросоюза. В частности, подтверждать свои финансовые возможности придётся наличием проездных билетов, оплаченных бронирований и так далее. Полный перечень требований размещён на сайте МИД Финляндии, писал News.ru.