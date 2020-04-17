Индия поставит России гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19

Индия поможет России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нью-Дели готовится поставить в Москву миллионы таблеток препарата гидроксихлорохин, а также парацетамол.
Индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 млн таблеток гидроксихлорохина в разных партиях, — рассказал посол России в Индии Николай Кудашев.
Посол отметил, что Индия решила помочь России, невзирая на собственные проблемы с пандемией. Этот шаг свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран. Поставки начнутся в ближайшее время,
Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен