Индия поставит России гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19

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Русская православная церковь (РПЦ) находится в сложном материальном положении из-за последствий распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что ситуация экономически тяжёлая и она, естественно, сказывается и на храмах. При этом в епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов. Надо понимать, что общецерковный бюджет тоже складывается...