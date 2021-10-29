«Индикатор толпы»: Милонов раскритиковал празднование Хэллоуина в России

Хэллоуин не нужно отмечать и замещать на другие праздники в России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, Хэллоуин является неким коммерческим празднеством, которое не имеет русских корней и, самое главное, не имеет никакого смысла.

Хэллоуин — это попытка обычного копирования западной традиции людей, которые даже не понимают в чём смысл этой традиции, — сказал Милонов.

Депутат считает, что даже празднование Дня святого Патрика имеет гораздо более глубинные корни для России, нежели чем Хэллоуин. По его мнению, Хэллоуин — это праздник, пришедший к нам с полок мегамоллов, где международные корпорации пытаются использовать его для повышения продаж, чтобы заманить к себе новых потребителей.

Человек, который празднует Хэллоуин, — это человек, который не задумывается о сути праздника. Он просто демонстрирует некую свою овцеподобность, некий стадный инстинкт. Это человек, который совершенно не думает о том, что он делает, — подчеркнул Милонов.

Депутат также считает, что для нормального, думающего человека праздник Хэллоуин не существует, потому что в своём истинном значении — это праздник совершено далёкий от россиян. А в том, варианте, в котором он сейчас празднуется и навязывается, это просто индикатор толпы, послушной транснациональным корпорациям.

Ранее Милонов раскритиковал День святого Валентина за «пластиковость» и «потребительскую сущность» и предложил запретить его празднование в школах. По его мнению, также и День всех влюблённых противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для гармоничного развития школьников.