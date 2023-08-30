Индийский луноход прислал на Землю фото посадочного модуля ISRO: индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам»

Утром 30 августа марсоход «Прагьян» сфотографировал спускаемый аппарат «Викрам» с помощью своей навигационной камеры, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Фото было опубликовано в Twitter (X) организации.

Улыбнитесь, пожалуйста! Сегодня утром Pragyan Rover щелкнул изображение Chandrayaan-3 lander Vikram . Изображение миссии было получено навигационной камерой на борту марсохода, — говорится в твите.

Один из приборов на борту миссии 29 августа провел первый анализ элементов вблизи южного полюса Луны. D htpekmnfnt однозначно подтвердилось наличие серы на поверхности спутника Земли. Анализ также выявил наличие других элементов, таких как алюминий, кальций, железо, хром, титан, марганец, кремний и кислород. В эксперименте все еще ведется поиск водорода, сообщает The Indian Express.