Индексация зарплат российских чиновников возобновится в 2022 году

С 1 октября 2022 года госслужащим России вновь ежегодно начнут индексировать заработную плату на 4%. Ежемесячное довольствие чиновников не повышали с 2021 года в целях экономии расходов федерального бюджета на фоне кризиса из-за пандемии, пишет РБК.

Как указывается в предложениях кабинета министра, внесённых в Госдуму, индексация запланирована на период до 2024 года включительно и коснётся всех категорий работников федеральных государственных учреждений. Также будут проиндексированы зарплаты судей, сотрудников прокуратуры и СК.

Кроме того, с 1 октября 2022 года предусмотрено ежегодное повышение зарплаты военных и приравненных к ним лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудникам силовых структур и военным пенсионерам повысят выплаты с 1 октября. Они будут получать на 3,7% больше. По словам зампреда Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, пенсии также повысят людям, которым в сентябре исполнилось 80 лет, увеличатся доплаты людям, у которых появился иждивенец.