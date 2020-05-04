Индекс самоизоляции в Москве и Подмосковье незначительно снизился

https://static.news.ru/photo/46278290-8e0f-11ea-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Большинство жителей столичного региона соблюдают режим ограничений на передвижение и остаются дома. Таковы данные индекса самоизоляции от компании «Яндекс».

По данным сервиса, по состоянию на 15:00 он составлял 3,4. Это выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 — наиболее низкий, когда на улицах много людей, а 5 — самый высокий уровень.

Накануне в это же время индекс был равен 3,5.

В Подмосковье больше всего домоседов оказалось в Лобне, Королёве и Лыткарино. Наиболее низкий показатель самоизоляции зафиксирован в Котельниках, Ногинске, Егорьевске, Ступино и Солнечногорске.

В России по состоянию на 4 мая официально зарегистрировано около 145,3 тысячи случаев инфицирования, более 18 тысяч человек исцелились, около 1,4 тысячи скончались.

В мире уже более 3,5 млн заражений, свыше 1,1 млн выписанных из больниц и более 247 тысяч летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые россияне после окончания режима самоизоляции могут намеренно отказаться от социальной жизни и стать затворниками. Такое мнение высказал научный руководитель департамента политических наук Высшей школы экономики Марк Урнов.