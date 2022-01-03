«Индекс оливье» за год вырос на 15%

В России за год вырос «индекс оливье» на 15%, заявляют аналитики «Чек Индекс». В среднем главный салат праздника в декабре 2021 года обошёлся по чеку в 482 рубля, что на 62 рубля дороже, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Индекс оливье» высчитывается по стоимости ингредиентов салата по советскому рецепту: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 5 куриных яиц, 300 граммов варёной колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зелёного горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, 30 граммов укропа или петрушки.

Традиционно дорожающая варёная колбаса в этом году подешевела на 1%, при этом на 49% выросли цены на картофель, на 35% подорожала морковь и на 25% — куриные яйца.

Ранее стало известно, что россияне должны платить налог с подарка, если его стоимость превышает 4 тысячи рублей, заявила старший партнёр коллегии адвокатов «Адамова и партнёры» Ирина Адамова. Сумма вышеназванного значения определяется законом как доход, поэтому она облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ), пояснила юрист.

Специалист указала, что налог в размере 13% удерживается лишь с суммы, которая превышает 4 тысячи рублей. Освобождаются от налогообложения подарки от родственников или членов семьи, а также недвижимость, автомобили, доли, акции, паи.