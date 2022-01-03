«Индекс оливье» за год вырос на 15%

В России за год вырос «индекс оливье» на 15%, заявляют аналитики «Чек Индекс». В среднем главный салат праздника в декабре 2021 года обошёлся по чеку в 482 рубля, что на 62 рубля дороже, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Индекс оливье»
Традиционно дорожающая варёная колбаса в этом году подешевела на 1%, при этом на 49% выросли цены на картофель, на 35% подорожала морковь и на 25% — куриные яйца.
Ранее стало известно, что россияне должны платить налог с подарка, если его стоимость превышает 4 тысячи рублей, заявила старший партнёр коллегии адвокатов «Адамова и партнёры» Ирина Адамова. Сумма вышеназванного значения определяется законом как доход, поэтому она облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ), пояснила юрист.
Специалист указала, что налог в размере 13% удерживается лишь с суммы, которая превышает 4 тысячи рублей. Освобождаются от налогообложения подарки от родственников или членов семьи, а также недвижимость, автомобили, доли, акции, паи.