«Индекс оливье» растет: почему подорожал салат, чем его заменить «Центр стратегических разработок» сообщил о росте «индекса оливье» в России

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К новому 2024 году «индекс оливье» в России вырос почти на 9%. Что это значит, почему популярный у россиян салат быстро подорожал, как это связано с инфляцией, ценами на яйца и можно ли чем-то заменить оливье на новогоднем столе?

Что такое «индекс оливье»

«Индекс оливье» был придуман Росстатом, чтобы оценивать рост цен на популярное новогоднее блюдо. Его обычно публикуют в декабре, перед Новым годом. Салат оливье состоит из широко распространенных продуктов, которые фактически составляют готовую продовольственную корзину. По этой причине «индекс оливье» оказался удобным способом оценить рост цен в России и выявить популярные продукты, которые подорожали больше других.

Кроме «индекса оливье» существуют и другие виды оригинальных экономических индексов: например, придуманный авторами журнала The Economist в 1986 году «индекс „Биг Мака“». Он дает возможность неформально оценить курс валют. Существует и «индекс латте», который высчитывается по стоимости маленькой чашки латте в кофейнях Starbucks.

Также существуют украинский «индекс борща», парфюмерный «индекс красной помады», романтический «индекс свиданий» и устаревший «индекс айпода», который позволял оценивать стоимость электроники.

Почему растет «индекс оливье», повлияли ли цены на яйца

По данным фонда «Центр стратегических разработок», «индекс оливье» в России в 2023 году вырос на 8,7%. Как объяснил эксперт ЦСР Борис Копейкин, все расчеты стоимости были сделаны на основании данных Росстата. Из наиболее популярных марок продуктов оценивалась цена трех видов салатов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Классический оливье с вареной колбасой «Докторская» показал индекс в 204,83 руб. (+8,7% по отношению к прошлогодней цене). Вегетарианский оливье, в котором колбасу заменили маринованными шампиньонами, достиг 165,07 руб. (+5,6%). Меньше других подорожал деликатесный вариант с рыбой: хотя стоимость порции достигает 599,37 руб., к ноябрю такой салат показал рост лишь в 3,7%.

Главным драйвером роста для «индекса оливье» в 2023 году стали куриные яйца.

«Картофель на фоне отличного урожая в среднем по стране подешевел, да и колбаса подорожала не так сильно — на 6,4%. Рост цены произошел в первую очередь из-за роста стоимости яиц более чем на 40%», — отмечают экономисты ЦСР.

При этом самый недорогим оливье с колбасой выйдет для жителей в Мордовии — около 161 руб., на 20% ниже, чем в среднем по стране. А самый дорогой оливье — на Чукотке, где стоимость варианта с колбасой доходит до 478 руб.

Как «индекс оливье» связан с инфляцией

«Центр стратегических разработок» констатирует, что «индекс оливье» в России растет быстрее годовых ожиданий по инфляции, по оценке правительства России составляющей 7,5%.

При этом рост все же значительно ниже инфляции, наблюдаемой населением. По ощущениям россиян, все вокруг подорожало примерно на 14–17%. На том же уровне остаются и инфляционные ожидания жителей России — большинство ожидает, что в следующие 12 месяцев цены продолжат расти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем можно заменить оливье на новогоднем столе

Распространенный в России салат оливье приобрел популярность в советское время, поскольку готовится из повсеместно доступных продуктов. Как отмечает шеф-повар Евгений Мясников, заменить классический оливье едва ли получится, поскольку калорийный салат является не только доступным, но и обладает очень характерным вкусом и консистенцией. Конкуренцию ему составляет только другой популярный у россиян салат — селедка под шубой.

Поэтому повара и кулинарные каналы предлагают разнообразить рецепты оливье и селедки под шубой. Вместо колбасы можно использовать кальмары, вместо вареной картошки — авокадо, можно подать оливье с рыбой в виде роллов или дополнить вегетарианский оливье с грибами яблоком. Вместо селедки под шубой могут пригодиться майонезный салат с креветками, слоеный салат с кукурузой, ветчиной и грецким орехом, или «королевская шуба» с крабовыми палочками.

Проблема только в том, что все эти рецепты значительно дороже.

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